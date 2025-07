"Le parole di Percassi? Nulla di inedito. Non è detto che quota 50 mln sia quella stabilità. L'Inter ha fatto la sua offerta da 40+5, o 42+3, Percassi ha detto che Lookman se lo terrebbe volentieri. Ora la palla passa all'Inter, che dovrà presentare un'altra offerta se questa sarà quasi sicuramente rifiutata. Lookman da mesi ha deciso di andarsene e l'Atalanta non trattiene da sempre chi non vuole restare. Quindi quando arriverà l'offerta adeguata non ci saranno problemi per la cessione. Dovrà essere da 50 mln in su".