Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista dell'inizio del campionato

Marco Macca Redattore 19 agosto 2025 (modifica il 19 agosto 2025 | 15:02)

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista dell'inizio del campionato:

Come si sta preparando? — «In estate fondamentalmente mi riposo, con un occhio alle amichevoli per capire come giocheranno le squadre e quale sviluppo possa avere la stagione. Devo dire che quest’anno mi sembra tutto molto confuso... C’è stato pure l’infortunio di Lukaku, è impossibile fare una griglia di partenza, ci sono troppe cose da fare sul mercato. Il Napoli finora è la squadra che si è mossa meglio, ma Juve e Inter devono completarsi, mentre del Milan mi intriga il cambio di posizione di Leao».

Intrigato anche da qualche allenatore? — «L’attesa c’è, visto che hanno cambiato quasi tutte. Allegri al Milan ha una gran voglia di ricominciare, il dopo Inzaghi per l’Inter, nonostante Chivu sia bravo, resta un grande punto interrogativo, Gasperini alla Roma è un’altra cosa da valutare, Sarri con la Lazio ha la rosa completa dal primo giorno di ritiro e per uno che come lui lavora tanto sui meccanismi è importante: mi aspetto una partenza forte».

Nella squadra c’è ovviamente anche Bergomi. — «Siamo fratelli. Per i miei 25 anni di matrimonio accanto alla torta per me e Benedetta (Parodi, ndr) ce n’era una più piccola per i 25 anni con Beppe. Anche se fuori dal lavoro non ci vediamo spesso, siamo in simbiosi totale, una vecchia coppia alla Jack Lemmon e Walter Matthau. È forse la persona che sa più della mia vita in assoluto».

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)