Carlos Augusto , esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Como: "E' stata una stagione lunga, abbiamo avuto alcune opportunità e non siamo riusciti a sfruttarle: è stata una grande stagione a livello europeo, ora abbiamo la finale che è il sogno di tutti, andiamo lì per fare una grande partita.

Abbiamo fatto una grande Champions, non è perché non abbiamo vinto in campionato che la mettiamo da parte: non abbiamo approfittato di alcune opportunità, è quello che ci è mancato alla fine. Concentriamoci sull'Europa, sarà una bella settimana per noi".