Carlos Augusto: “Chivu ci chiede personalità e voglia di vincere. I nuovi? Tutti forti”

Carlos Augusto, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria ai rigori col Monza
Carlos Augusto, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria ai rigori col Monza: "Entrati con personalità? Sì, è quello che vuole il Mister: ci ha detto che voleva personalità, voglia di vincere e aggressività.

Sta provando questo cambio dentro al campo, speriamo bene. Bonny? Tutti i nuovi sono forti, per questo sono all'Inter: serve tempo per abituarsi a come giochiamo, ma sono grandi giocatori e faranno bene".

