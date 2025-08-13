Carlos Augusto , esterno dell'Inter , ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria ai rigori col Monza: "Entrati con personalità? Sì, è quello che vuole il Mister: ci ha detto che voleva personalità, voglia di vincere e aggressività.

Sta provando questo cambio dentro al campo, speriamo bene. Bonny? Tutti i nuovi sono forti, per questo sono all'Inter: serve tempo per abituarsi a come giochiamo, ma sono grandi giocatori e faranno bene".