Il difensore brasiliano ha parlato dei punti persi nel corso della stagione: "In certe partite non siamo riusciti a tenere il risultato"

Carlos Augusto, intervistato da Repubblica direttamente dal ritiro dell'Inter negli Stati Uniti, ha parlato così del momento dei nerazzurri: "È chiaro che ci sono state delle partite dove non siamo riusciti a tenere il risultato.

Sappiamo la nostra forza, a volte sono cose di concentrazione. Siamo concentrati, so che è fine stagione, so che sono tante partite, però dobbiamo essere concentrati a fare il nostro, concentrati il primo tempo e il secondo per fare delle grandi partite".