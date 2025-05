Sul Barcellona

"Ho sofferto un po' perché hanno fenomeni in attacco ma possiamo vincere contro di loro restando uniti. I tifosi sono stati spettacolari, andiamo a Monaco per vincere. Una partita di cuore, anche all'andata eravamo 2-0 e poi 2-2. Una partita pazzesca, ringrazio anche lo staff e tutti, una grande vittoria. 7-6 è stata una doppia semifinale bella da vedere. Abbiamo ancora il campionato ma è stata una serata indescrivibile, per me è la prima finale. Pensiamo solo a noi, poi vediamo che succede"