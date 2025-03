Carlos Augusto ha parlato anche in zona mista dopo la vittoria dell’Inter contro il Feyenoord in Champions

Carlos Augusto ha parlato in zona mista dopo la vittoria dell’Inter contro il Feyenoord in Champions. “Ho fatto di tutto per tornare il prima possibile, abbiamo tanti infortunati. Mi sono allenato tre giorni coi compagni per aiutare la squadra.