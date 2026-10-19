Intervistato anche da Rai Sport dopo la vittoria contro il Bologna, Carlos Augusto, esterno dell'Inter, ha parlato così degli obiettivi stagionali
GUARRO e PACE EP27: La frase di Chivu e l'Inter diversa. Tocca a Provedel. Dimarco non sta bene
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Intervistato anche da Rai Sport dopo la vittoria contro il Bologna, Carlos Augusto, esterno dell'Inter, ha parlato così degli obiettivi stagionali dei nerazzurri.
"Abbiamo il nostro pensiero di arrivare in fondo a tutto, sappiamo quanto è difficile questo: ma siamo l'Inter e ogni competizione che giochiamo vogliamo vincerla".
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