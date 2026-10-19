GUARRO e PACE EP27: La frase di Chivu e l'Inter diversa. Tocca a Provedel. Dimarco non sta bene

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Intervistato anche da Rai Sport dopo la vittoria contro il Bologna, Carlos Augusto, esterno dell'Inter, ha parlato così degli obiettivi stagionali dei nerazzurri.

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"Abbiamo il nostro pensiero di arrivare in fondo a tutto, sappiamo quanto è difficile questo: ma siamo l'Inter e ogni competizione che giochiamo vogliamo vincerla".