Carlos Augusto: “La vittoria ci sarà la spinta col River. Lautaro c’è sempre nei momenti decisivi”

Squadra organizzata e disciplinata, hanno creato un'occasione e hanno fatto gol e si sono chiusi. Abbiamo voglia di vincere, è stata dura ma alla fine la cosa importante sono i tre punti. Hanno segnato al primo tiro, non era quello che volevamo, nel secondo tempo abbiamo avuto coraggio e voglia di vincere. Ora abbiamo River e sarà molto difficile. Calcio sudamericano è forte. Chivu ha detto che vuole più cattiveria, più voglia di vincere. A fine partita si vedeva la voglia di vincere. Tatticamente e mentalmente devi essere attento. Il mister sta mettendo le parti tattiche che vuole. Ogni vittoria è importante, soprattutto in un gruppo dove giochi tre partite. La vittoria ci sarà una spinta per la prossima partita. Ci hanno messo in difficoltà, ma importa la vittoria, abbiamo creato tante occasioni. Siamo a fine stagione, la testa non è la stessa di metà stagione, ma non è un alibi. Dobbiamo essere concentrati. Sapevo della forza delle squadre sudamericane e lo stanno dimostrando. Lautaro? Niente da dire, sono con lui da più di due anni, vuole vincere sempre, aiuta tutta la squadra, grande capitano. Lui c'è sempre nei momenti decisivi.