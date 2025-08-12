Carlos Augusto, calciatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sportitalia al termine della sfida amichevole contro il Monza:
Carlos Augusto: “Siamo l’Inter, dobbiamo vincere. Faremo una grande stagione”
Il calciatore dell'Inter ha parlato ai microfoni di Sportitalia al termine della sfida amichevole contro il Monza
"Queste partite sono importanti per il minutaggio e per arrivare pronti al campioanto. Stiamo facendo quello che il mister ci chiede. È chiaro che le gambe non sono al top ma alla prima di campionato saremo pronti".
Sul doppio ruolo:
"L'ho detto sia ad Inzaghi prima che a Chivu: mi piace giocare ed è un bene giocare in due ruoli".
Sugli obiettivi:
"Siamo l'Inter e dobbiamo lottare sempre per il campionato. L'ultima stagione non è finita bene ma dobbiamo cercare di vincere e farmo di tutto per farlo".
Su Chivu:
"Allenatore giovane, capisce noi in campo. Sta dimostrando grande capacità e grande qualità. Faremo una grande stagione".
