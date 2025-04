Carlos Augusto ha analizzato il match in programma stasera contro il Milan a San Siro: "Derby di Coppa? Chiaro che i derby sono partite speciali. Dobbiamo essere concentrati su noi stessi. Non abbiamo fatto benissimo nei derby, abbiamo visto gli sbagli e ci servirà per approcciare bene la gara. Dobbiamo imparare da quello che abbiamo fatto nelle ultime gare, ma quelle partite ormai sono passate. Ogni partita è diversa".