Carlos Augusto ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio con il Monterrey: "È chiaro che non mi piace cercare scuse ma qui fa troppo caldo. Per tutte e due le squadre. All'inizio della partita non abbiamo fatto molto bene ma poi siamo migliorati. Abbiamo creato occasioni delle quali dovevamo approfittare. Era una partita che si poteva vincere. Ora abbiamo altre due partite per fare più punti possibili".