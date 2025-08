Con Marotta è in ottimi rapporti. C'è una diatriba per Lookman tra l'Inter e l'Atalanta...

"Sono due società importanti. Oggi l'Atalanta è una società paragonabile ad un grande club, come società e proprietà. Il fatto di aver venduto Retegui a determinate cifre dà ancora più forza a questa società. Poi alla fine il peso del giocatore conta molto. Penso che alla fine un accordo lo troveranno. Basta pensare a quello che è successo tra Atalanta e Juve, è stata una telenovela per Koopmeiners. Giuntoli è dimagrito sette chili? Penso che Marotta non perderà sette chili, ma alla fine come sempre un accordo verrà trovato".