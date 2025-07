Intervistato da Sky Sport l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali , ha fatto il punto sul mercato neroverde. "Non credo che Pinamonti e Volpato vogliano andare via, non è arrivata nessuna offerta. A me farebbe piacere che rimanessero, dipende da loro e da quanta voglia hanno di fare qualcosa di buono. Chi non ce l'ha è meglio che cambi aria".

"Laurienté? Ci sono difficoltà in questo mercato, ce ne sono tante, non nelle scelte e obiettivi ma nelle trattative. Come sistema calcio, siamo in rapporto con tanti procuratori soprattutto stranieri. Magari chiudi una trattativa con una società e poi devi acquistare il giocatore dal procuratore. Non fa bene al calcio, merita attenzione da parte dei dirigenti. La sua cessione poteva essere importante per investire ma questo non va a pregiudicare i nostri obiettivi e quindi portiamo avanti ciò che stiamo facendo".