Carrera: “Capolavoro Conte, scudetto meritato. Se arrivi secondo non ti ricorda nessuno”

“Si è abituati a questo tipo di ansie per chi va in panchina, noi allenatori viviamo di queste cose. Conte mantiene motivazioni altissime. Sulla carta sembrano facili, ma sul campo è così. Non credo sia cambiata la comunicazione. La squadra l’anno scorso era da rifondare Conte ha fatto un capolavoro. Il calcio è fatto per soffrire, se arrivi secondo non ti ricorda nessuno. Il Napoli ha fatto più punti, è passato indenne da tutti gli scontri diretti. Lo scudetto è meritato. Antonio vedrà la partita dagli spalti? Da sopra si vede ancora meglio, dall’alto si capiscono meglio alcuni aspetti tipo match analyst, correggerà meglio tutte le situazioni. Mi sembra un leone in gabbia, soffrirà a non dare le indicazioni. La partita è pesantissima, penso che ormai abbiano capito cosa fare in campo. Dobbiamo scrivere la storia”.