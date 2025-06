Carrozzieri: “Gattuso bravissimo a motivare, spero torni l’Italia di un tempo”

Intervistato da TMW, Moris Carrozzieri, ex difensore, ha commentato il difficile momento della Nazionale e l'arrivo di Gattuso

La Nazionale a Gattuso: come la vede?

“Ha fatto risultati alti e bassi. Lo stimo come persona e come allenatore. Spero che torni la Nazionale di un tempo. Deve essere bravo a motivare la squadra e su questo è bravissimo. Avrà avuto garanzie, non scende a compromessi”.