"Il Feyenoord può aspettarsi un'Inter forte che è in buona forma. I nerazzurri giocano molto bene sia in possesso palla che senza. Non hanno problemi a difendere bassi perché hanno la velocità per contrattaccare. Dubito che l'Inter si spingerà al massimo in attacco o che starà dietro e giocherà in contropiede, cosa in cui è davvero brava. Penso che tenteranno di fare più possesso palla. Spero che per il Feyenoord ci siano delle opportunità da qualche parte".