"Spesso e volentieri vediamo giovani aitanti sportivi, ma possono nascondere delle patologie cardiovascolari o neurologiche. Ecco perché ripetiamo in maniera quasi ossessiva quanto sia importante l'esame di idoneità, non possiamo trascurare questo unico test che abbiamo in Italia. Sul comunicato diramato dalla Fiorentina non possiamo dire di più. La cosa che ci tranquillizza tanto è che non ci siano stati eventi che abbiano provocato danni neurologici e cardiovascolari, ci leva tanto di quell'ansietà che abbiamo avuto all'inizio".

Così il professore Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale ed esperto di medicina dello sport, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul malore occorso ieri al centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter. Bove si trova in sedazione farmacologica: è un indice che ci può suggerire qualcosa? "La sedazione farmacologica è una prassi che in terapia intensiva viene fatta normalmente, serve per calmare completamente il ragazzo e portarlo in uno stato migliore. Non è una cosa allarmante, ma è una prassi che si fa in terapia intensiva dopo crisi di questo genere. Non è preoccupante. Saranno solo gli accertamenti futuri che ci potranno dare un indirizzo sulla salute di Bove e poi sull'eventuale della prosecuzione dell'attività agonistica".