Intervistato da Sport Mediaset, Santiago Castro ha analizzato la stagione del Bologna e ha parlato dell'interesse dei grandi club nei suoi confronti. "Sappiamo che poteva essere difficile con un allenatore nuovo e tanti giocatori che sono andati via, ma noi siamo un gruppo unito, umile che si allena al 1000% tutta la settimana. Il Napoli? Gara bella e tosta, è una squadra di grande livello che vuole vincere per rimanere vicino all'Inter".

"Noi giochiamo in casa e al Dall'Ara siamo forti. Decidere lo scudetto? Non lo pensiamo questo, pensiamo solo a noi e giocare partita per partita. Nazionale? È un sogno che ho da quando ero piccolo. Giocare con Lautaro? Mi piacerebbe. A causa del suo infortunio non siamo riusciti a giocare insieme. Seguito da molti top club? La vedo come una motivazione, ma non ci penso troppo perché poi diventa una distrazione. Penso al Bologna".