"Finale di Champions? Conosco bene sia il PSG che l’Inter, è complicato per me fare il tifo per una delle due. Da parte del PSG c’è grande entusiasmo perchè dopo cinque anni ritrovano una finale. A gennaio hanno preso Kvaratskhelia e Luis Enrique è stato bravo a resistere a tutti gli attacchi che ha avuto. Se vince la Champions il merito è di Luis Enrique. L’Inter ormai è una squadra esperta, ma siamo alla fine di un ciclo che potrebbe concludersi nella maniera migliore".