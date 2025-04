Intervistato da Prime Video, Petr Cech ha elogiato il suo ex compagno ai tempi del Chelsea Hernan Crespo . "La finalizzazione che aveva era incredibile. Faceva gol di destro, di sinistro, di testa, segnava in qualunque modo. Vi garantisco che se alla sua epoca ci fosse stato il VAR, avrebbe segnato almeno 50 gol in più".

"Aveva un timing pazzesco, si inseriva sempre con i tempi giusti. Se veniva segnalato in fuorigioco sei volte in una partita, quattro volte in realtà non era in fuorigioco. Era davvero impressionante". Dopo le parole dell'ex portiere, sono arrivati i ringraziamenti dell'ex attaccante dell'Inter: "Grazie Petr, sei così generoso!".