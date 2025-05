"Come dicevo, al momento il Napoli ha la precedenza per lo scudetto, semplicemente perché ha un punto in più dell'Inter. Questo è un dato, è nei numeri. Ma guardando le ultime partite di entrambe le squadre, può succedere davvero di tutto. Tutto è ancora aperto e molto dipende da Inter-Lazio".

Il 31 maggio si giocherà la finale di Champions League tra Inter e PSG. L'Inter è arrivata in fondo con una grande prova di forza contro il Barcellona. Che tipo di sfida ti aspetti e chi vedi favorita?

"L'Inter è arrivata in finale con forza, con prepotenza. Ha dimostrato una grande tenuta fisica e mentale, qualità fondamentali per affrontare una finale importante. E una squadra fortissima, velocissima, con valori tecnici elevatissimi. Rispetto al Paris Saint-Germain, non vedo in loro la stessa mentalità dell'Inter. Non vedo quella forza interiore, quella dinamica, quella personalità. Il PSG ha qualità, certo, ma non ha la mentalità dell'Inter. E proprio per questo io ci credo".