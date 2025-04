La prossima settimana l'Inter affronterà il Bayern nei quarti di finale di Champions League. Ciriaco Sforza ha giocato per entrambe le squadre e vede i nerazzurri favoriti in vista del doppio confronto. "Se guardo le squadre adesso, per me la favorita è l'Inter", ha detto l'ex giocatore in un'intervista a "Sport Bild".