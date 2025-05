L'ex portiere della Juve ha toccato diversi argomenti in un'intervista a Tuttomercatoweb

A margine della presentazione del libro "L'arte di parare", Stefano Tacconi ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. L'ex portiere di ha toccato diversi argomenti. "Se farò il tifo per l'Inter in quanto italiana? Assolutamente no".