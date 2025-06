"Ancora non è formalizzata l'operazione ma c'è la volontà dei club di arrivare all'accordo e il giocatore di accettare la proposta dell'Inter ma ci sono accordi da siglare. A gennaio avevamo promesso al ragazzo, se fosse rimasto a darci un contributo per la salvezza poi non avremmo frenato il suo legittimo desiderio di fare esperienze diverse, ha dato tutto per il Parma finché è rimasto"

"E' frutto del lavoro di chi è al Parma da anni, abbiamo tanti giovani interessanti e la salvezza ha dato risalto a tanti giocatori. Leoni interessa ai grandi club, la nostra idea è di tenere i giocatori ma rispetteremo le parti in causa, parleremo con le società che lo vogliono ma avremo il piacere di completare il percorso di maturazione. Piace un pochino a tutti, non c'è una favorita al momento. Speriamo di riuscire a tenerlo, non tanto serve l'offerta economica ma la volontà: avevamo detto che Chivu era benvenuto a Parma se avesse avuto lo stesso fuoco di febbraio, quando ci siamo visti ai fine campionato non è che non avesse più il fuoco ma aveva iniziato a sentire qualche altra sirena, non significa che chi vuole viene e prende i calciatori. Non siamo nella condizione di dover vendere, il presidente vuole tenere i migliori per fare una squadra competitiva ma non possiamo non guardare le motivazioni dei calciatori"