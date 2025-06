Le parole del dirigente del Parma, Federico Cherubini, ai microfoni di Sky Sport su Chivu e Bonny

Matteo Pifferi Redattore 6 giugno - 20:35

L'AD del Parma, Federico Cherubini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Chivu:

"Se Marotta mi ha chiesto di liberare Chivu prima dei calendari? L'aveva già fatto in precedenza, a conferma degli ottimi rapporti, c'è stata massima correttezza da parte dell'Inter, avevamo già detto alla fine del campionato che avevamo un'opzione unilaterale ma non volevamo farlo prima di incontrarlo. Non ci sono state le condizioni per il rinnovo, è una reciproca soddisfazione e gli auguriamo il meglio all'Inter, da domani saremo focalizzati sul sostituto"

Gilardino e De Rossi?

"Sono in lista come tanti altri, seguivamo tanti profili. Abbiamo ricevuto tante proposte, vedono Parma come una piazza importante. La proprietà condivide il nostro operato, non abbiamo fretta e neanche necessità di cambiare tanto l'organico. Ci concentreremo sull'allenatore con calma, non avverrà nel giro di poche ore"

Su Bonny

"Le resistenze saranno solo per trovare le giuste condizioni per accompagnare i percorsi di carriera dei calciatori. Bonny è qui da qualche anno, ha tanti club interessati a lui, non ostacoleremo un'eventuale trattativa ma faremo una trattativa serrata per rispettare le esigenze di un club come il Parma"