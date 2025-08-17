Giorgio Chiellini, ex difensore e capitano della Nazionale, nel corso di un'intervista rilasciata a Vivo Azzurro TV ha parlato anche di quelle che erano le sue caratteristiche sul campo e dei calciatori di oggi: "La BBC, Barzagli-Bonucci-Chiellini è una sigla che viene ricordata ancora oggi.

È stata la difesa azzurra più forte della storia? No, anche se non c'è dubbio che, con gli amici Andrea e Leo, a cui aggiungo Buffon, abbiamo segnato un periodo del calcio italiano. Però, se penso a Baresi, Maldini, Nesta, Cannavaro… Beh, non mi ritengo certo più forte di loro. Guardando all'oggi, posso dire che, per esempio, Bastoni è fortissimo: è mancino, ma non centriamo niente come difensori. I paragoni non mi piacciono, ognuno ha la sua storia: non sminuisce me e non devo neanche essere paragonato a loro, è giusto che Bastoni faccia il suo percorso e sia ricordato come Bastoni, e che non venga detto se è più o meno forte di me".