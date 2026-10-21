L'Inter conquista i primi tre punti della sua Champions League superando per 1-0 lo Shakhtar Donetsk a San Siro. A decidere la sfida è una rete di Carlos Augusto nella ripresa, arrivata dopo l'espulsione di Alessandro Bastoni che aveva costretto la squadra di Cristian Chivu a giocare in inferiorità numerica. Un successo importante per i nerazzurri, chiamati a reagire dopo le due sconfitte nelle prime giornate della competizione europea. Al termine dell'incontro, i protagonisti della serata hanno analizzato la prestazione della squadra, gli episodi decisivi e il significato della vittoria ai microfoni di Inter TV. Queste le parole di mister Chivu: "Era importante vincere per la situazione in cui eravamo e un po' di pressione si è vista, abbiamo ritrovato un po' organizzazione e lotta, un po' di cattiveria nel fare determinate cose. Siamo rimasti in 10 siamo andati in difficoltà e abbiamo trovato qualcosa in più dal punto di vista del cuore. Oggi contava vincere. Espulsione? Posso citare tutti quelli che sono entrati e rimasti in campo nonostante le energie fossero basse, quando si rimane in 10 non è semplice sopratuttto in Champions contro uno squadra con qualità e che ti fa correre, quello che contava oggi era vincere e sono felice per tutti noi"