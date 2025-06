È finito 1-1 il primo match giocato dall'Inter nel Mondiale per club. Ecco come Chivu ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio contro il Monterrey: “Abbiamo provato a fare quello che avevamo provato, alzare il baricentro e mettere pressione all'avversario. Finché abbiamo avuto energie lo abbiamo fatto con una certa intensità. Un po' lenti dalla manovra, un po' sorpresi anche forse dalla loro linea alta che in qualche occasione ci ha mandato in fuorigioco. Però abbiamo cercato di costruire, abbiamo avuto il pallino del gioco in mano. Abbiamo fatto forse un po' troppo lentamente la manovra. Abbiamo creato delle situazioni, c'è mancata un po' di cattiveria sotto porta ma sono contento della prova dei ragazzi perché hanno dato il massimo di quello che oggi avevano".

"Modulo e cambi? Si fanno le prove. Siamo a fine stagione, la stagione è stata lunga. Ti mancano un po' di energie. Dal punto di vista mentale e di quello che gli è stato chiesto hanno cercato di mettere in pratica le cose. Per quanto riguarda il cambio modulo si cerca sempre di mettere in difficoltà l'avversario. Contro un blocco basso come quello del Monterrey abbiamo pensato di mettere due punte, e poi due sotto una punta, avevamo ampiezza con i quinti. Volevamo più attacco alla linea ma non siamo riusciti a farlo perché abbiamo spostato abbastanza lentamente la palla. Abbiamo cercato fino alla fine di ribaltare la partita e di vincerla e questa è una nota positiva perché i ragazzi non hanno mai mollato nonostante le poche energie che avevano. Ora servono due vittorie nel girone? Noi entriamo in campo per vincere sempre, per portare a casa la partita. Abbiamo altre due partite da giocare, vedremo come siamo messi in classifica", ha concluso l'allenatore dell'Inter.