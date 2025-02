Esordio vincente da allenatore per Christian Chivu, che alla sua prima partita in Serie A sulla panchina del Parma batte il Bologna

"I meriti vanno soprattutto a Fabio Pecchia, per il lavoro straordinario svolto con questa squadra. Ho trovato un gruppo pronto a sfidare un avversario di grande valore come il Bologna, una squadra costruita per giocare in Champions League. Il mio obiettivo era ridare energia alla squadra e i ragazzi hanno risposto alla grande, adattandosi subito alla realtà del Parma, consapevoli dell’importanza di conquistare punti".