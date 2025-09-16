Le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro rilasciate ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della gara di Champions tra Ajax-Inter

Il debutto in Champions League dell'Inter di Cristian Chivu si avvicina. Domani i nerazzurri saranno impegnati all'Amsterdam Arena dove affronteranno l'Ajax. Alla vigilia della gara, il tecnico nerazzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "

"Emozioni? Non sto provando niente, per me è importante l'Inter, importante partire bene e fare una buona prestazione e vincere, questo è il mio primo pensiero. Io provo orgoglio per quello che ho fatto in questa squadra, orgoglio per quello che sono diventato in quei 4 anni meravigliosi".

"Soluzioni? Guardare la prestazione e vedere cosa abbiamo fatto nelle prime tre partite. La prestazione c'è sempre stata, a parte qualche momento nel primo tempo con l'Udinese. Ovvio che viene giudicato dal risultato e nessuno guarda la prestazione, ma è normale, bisogna accettarla. Bisogna aggiungere qualcosina per trasformare le prestazione nei risultati positivi. Sommer? L'errore lo facciamo tutti, non cambio per errori fisici o mentali, io cambio quando non si ha un comportamento giusto per quanto riguarda società e compagni".

"Quello che Yann ha dato e dà a questa squadra non mi sembra giusto puntare il dito contro di lui. Yann rimane ancora in porta, ho grande rispetto e considerazione anche per Martinez, avrà anche lui la sua possibilità di giocare a breve. Deve essere pronto così come Yann deve dimenticare e mettersi alle spalle le critiche".

