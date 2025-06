L'Inter esce dal Mondiale per Club agli ottavi di finale, sconfitta dal Fluminense 2-0: le parole di Chivu a Dazn

Matteo Pifferi Redattore 30 giugno - 23:41

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del match perso dall'Inter contro il Fluminense, Chivu ha parlato così:

"Sfogo Lautaro? Lui come noi è competitivo, abbiamo questa voglia matta di vincere, di far di tutto per raggiungere l'obiettivo. La competitività sua è venuta fuori, prenderei il lato positivo perché in questo torneo abbiamo fatto cose buone nonostante le difficoltà, nonostante i giovani, i nuovi arrivati che hanno dato il massimo. Bisogna prendersi il mezzo bicchiere pieno nonostante una stagione lunga, difficile, con qualche delusione che abbiamo avuto ma al Mondiale per Club abbiamo provato a fare il massimo"

"Non mettiamo benzina sul fuoco, prendiamoci le cose buone. Ho conosciuto il gruppo, ho visto pregi e difetti, non è mai semplice arrivare dopo una delusione grande. Ho visto gente che ha dato il massimo, ovvio che si può fare di più, pretendo questo ma bisogna mantenere la lucidità e i piedi per terra. Le analisi non si fanno mai dopo una sconfitta del genere, abbiamo provato a ribaltare il risultato nonostante un approccio non buono. Siamo partiti così così, l'analisi va fatta sul perché dell'approccio ma l'ultima mezz'ora abbiamo fatto qualcosa in più, potevamo anche pareggiarla ma purtroppo non è andata così"

"Il desiderio non basta, ottieni sempre ciò per cui combatti. Potevamo fare di più però il calcio è così, bisogna avere la lucidità per portare avanti il progetto, solo così si può arrivare all'obiettivo. 4-4-2? Carboni e Luis Henrique sono bravi a saltare l'uomo, avevamo i terzini che hanno fatto il massimo. Sono prove che si fanno per migliorare, abbiamo preso pali, traverse, una occasione con De Vrij. Poteva finire diversamente"