Le parole dell'allenatore del Parma con un grande passato in nerazzurro in vista della finale di Champions League e non solo

Christian Chivu ha concesso oggi un'intervista al Corriere dello Sport. Qui uno stralcio delle sue parole che riguarda il passato all'Inter, partendo dal momento più delicato. Ha detto Chivu a proposito dell'intervento: «Ricordo la paura iniziale, soprattutto quella di non riuscire a riprendermi del tutto. L’incertezza derivava dal fatto che avevo perso la sensibilità del braccio sinistro. Avevo una sola figlia, in quel periodo, desideravo con tutto me stesso di poter essere un padre modello per lei. Una frattura alla testa non è uno scherzo. Mi impegnai al massimo per tornare quello di prima, il mio progetto. Mourinho attese fino all’ultimo per inserirmi nella lista Champions. Quando mi chiese se me la sentissi gli promisi che ce l’avrei fatta. A inizio marzo ero di nuovo in campo ad allenarmi. Rientrai a San Siro e segnai subito».