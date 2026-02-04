Cristian Chivu commenta la vittoria dell'Inter per 2-1 ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino: ecco le sue parole a Inter TV.
Chivu: "Semifinale era un obiettivo, ora testa al Sassuolo. Non solo Thuram, ho messo tanti titolari"
Chivu: “Semifinale era un obiettivo, ora testa al Sassuolo. Non solo Thuram, ho messo tanti titolari”
Cristian Chivu commenta la vittoria dell'Inter per 2-1 ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino: ecco le sue parole a Inter TV
“Sempre importante cercare di vincere, fare di tutto per portare a casa le prestazioni, per energie, ambizioni, lavoro, siamo tutti felici, era uno dei nostri obiettivi passare il turno.
Tanti cambi rispetto a Cremona, solo Frattesi confermato? Per me sono tanti titolari oggi come Acerbi, Carlos, Mkhitaryan, Frattesi, Bonny, Thuram, per me esistono quelli che hanno energie e servono, non ci sono titolari. Esistono quelli che danno tutti per proseguire il cammino in questa stagione.
Adesso testa al Sassuolo domenica, è importante, dobbiamo essere pronti a fare una buona prestazione, ci serve”.
