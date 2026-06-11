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fcinter1908 news interviste Chivu rivela: “Intervallo? 8 minuti parlo e qualche tv è volata via! E qualche pugno…”
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Chivu rivela: “Intervallo? 8 minuti parlo e qualche tv è volata via! E qualche pugno…”
Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha raccontato il suo modo di comportarsi prima, dopo e durante le partite: ecco il retroscena
Nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni di Ivan Zazzaroni, Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha raccontato il suo modo di comportarsi prima, dopo e durante le partite.
Ecco il retroscena: "Prima della partita parlo, la riunione a volte dura 2 minuti, a volte 5 o 15: dipende da come vedo il gruppo. Se è stanco a livello mentale non vado a rompere. All'intervallo 8 minuti li parlo e dipende: posso essere calmo o incazzato, qualche tv è volata via.
Qualche pugno o incazzatura l'ho avuta e le cose andavano bene perché si vinceva. Sta sempre a capire di non ripetere certi errori. Dopo la partita non parlo, ho parlato una volta e mi è bastato: non era il derby, dopo la Juve.
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