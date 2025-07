«Se sarà lotta Conte-Allegri per il campionato? Bisogna vedere che cosa fa l’Inter. Chivu ha dimostrato di essere bravo nel Parma, bisogna vedere il salto di qualità, come reagirà. Conte e Allegri hanno fatto bene la gavetta e poi quando sono stati chiamati dalle big hanno dimostrato doti e personalità. Vediamo Chivu", ha aggiunto.

Infine una battuta su Simone Inzaghi che ha salutato l'Inter e il campionato italiano per allenare in Arabia: «Radio calcio lo sapeva da quattro mesi. Che il figlio era andato in Arabia per preparare il terreno lo sapevano tutti. Anch’io».