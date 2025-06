"Nel secondo tempo ci siamo calati subito nella voglia di alzare il livello dal punto di vista dell'intensità, nella voglia di vincere i duelli. Abbiamo trovato qualità nel palleggio, abbiamo trovato un gioco più in verticale con giocatori tra le linee. Alla fine abbiamo vinto e abbiamo portato a casa il nostro obiettivo, la qualificazione al turno successivo. La partita di Pio, l'ingresso di Sucic? Sono contento per lui e per loro. Per tutta la squadra perché cercano di dare il massimo, di aiutare la squadra dando il meglio che hanno in questo momento. Potrei parlare di tutti, uno per uno, individualmente. Potrei parlare di Mkhitaryan, che oggi ha fatto una partita mostruosa. Potrei parlare di tutti quelli che si sono calati subito in quella che è la realtà di questa competizione e soprattutto di quello che è stata questa partita. Sono stra felice per tutto il gruppo anche per quelli che oggi non hanno avuto la possibilità di subentrare. Sono felice di vedere giocatori che chiusi 14 giorni all'albergo con il pensiero su quello che devono fare, dimostrano carattere e voglia di giocare questo torneo e andare più avanti possibile in questa competizione. Prossima partita ancora contro una sudamericana? Ci troveremo pronti ad onorare questa competizione, abbiamo passato il turno. Giocheremo lunedì, domani si viaggia in un'altra città. Come sempre cercheremo di essere all'altezza e di essere pronti dal punto di vista mentale e fisico", ha concluso mister Chivu a Inter TV.