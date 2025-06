L'Inter di Cristian Chivu riacciuffa il match contro l'Urawa con un gol incredibile di Lautaro Martinez e il raddoppio a firma di Valentin Carboni. Ecco come ha commentato Chivu la prestazione dei nerazzurri: "La prima vittoria sulla panchina dell'Inter? Ma io di vittorie nell'Inter ne ho fatte quindi per me è la prova dei ragazzi, quello che hanno messo in campo. Quello che hanno cercato di fare dalla prima partita con il Monterrey e in questa, nonostante le difficoltà di affrontare due squadre che difendevano molto basse. Non è mai semplice affrontare un gioco basso quando la lucidità mentale e fisica non è ancora al 100%. Ci abbiamo provato in tutti modi. A me fa piacere l'atteggiamento, la prova di carattere, cercando sempre di aggiungere qualcosina per portare a casa la partita. Mi fa piacere soprattutto dopo queste settimane non facili per loro, per quello che era accaduto. Portare a casa una nuova vittoria che dà tanto dal punto di vista mentale".