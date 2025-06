L'allenatore nerazzurro ha parlato anche ai microfoni di Mediaset della sfida contro l'Urawa

Anche Canale 5 ha trasmesso in diretta la partita vinta dall'Inter contro gli Urawa Reds. È una vittoria importante quella che è arrivata nella seconda partita del Mondiale per Club, vale tre punti e la momentanea testa della classifica in attesa della sfida del River contro il Monterray (si gioca nella notte italiana). Alla fine della gara mister Chivuha parlato ai microfoni di SportMediaset per analizzare la prestazione dei suoi ragazzi.

«Prima di tutto sono contento per la prova dei ragazzi. Non era facile contro una squadra col blocco basso. Abbiamo provato a rompere la loro organizzazione nel primo tempo e nel secondo tempo. È la prima vittoria dopo qualche settimana in cui non sono arrivate soddisfazioni, il calcio è così. C'era bisogno di rompere tutto quello che di negativo era successo. Dal punto di vista caratteriale e dell'atteggiamento mi è piaciuta la prova, anche di chi è subentrato che ha provato ad aggiungere qualcosa a questo gruppo», ha sottolineato.

-Ha cambiato davanti, manca qualcosa forse in fase di finalizzazione: l'Inter fatica a fare gol?

Come sempre mancano tante cose (sorride.ndr) a partire da chi ha problemi ed è infortunato a continuare con le cose che possono migliorare. Le scelte di oggi erano queste anche dovute anche al fatto che avevamo giocato quattro giorni fa e qualche problema fisico qualcuno ce l'ha. Abbiamo cercato di gestire a livello fisico e mentale chi aveva giocato col Monterray. Abbiamo cercato anche di giocare con due uomini sotto un'unica punta, ma non ci aspettavamo un blocco così basso. È stato difficile trovarli se non con qualche attacco alla profondità breve. Siamo andati sotto nonostante abbiamo condotto la partita, anche se un po' lentamente, non abbiamo creato tantissimo ma poi abbiamo messo una seconda punta in area per allungare la linea e sfruttare qualche cross sfruttando le qualità di Pio Esposito.

-Un'altra filosofia si aspetta col River?

Siamo pronti ad affrontare qualsiasi tipo di partita: blocco basso, blocco medio basso, anche chi viene a prenderci uomo su uomo. Questa squadra sa fare tante cose e non dimentichiamolo, non bisogna scordarsi di quello che hanno fatto negli ultimi anni e bisogna aggiungere qualcosina in più.

-Posso riportarle una cosa carina che mi ha detto poco fa Lautaro? Dice che è contento del lavoro con lei, è entusiasta: le fa piacere?

Mi fa piacere avere rispetto dei miei calciatori: il mio rispetto, stima e riconoscenza ce l'hanno sempre. Farò di tutto per farli stare bene, migliorare, dobbiamo remare tutti nella stessa barca, abbiamo tutti lo stesso obiettivo e non dobbiamo mai perdere di vista questo. Sono contento di aver rivisto in campo Carboni felice dopo un infortunio grave al ginocchio. Era la prima dopo quell'infortunio. Essere subentrato in una squadra così importante come l'Inter e averlo visto fare la differenza mi fa piacere perché lo conosco da un bel po' di anni e ho grande stima e affetto per quanto riguarda l'uomo Valentin Carboni.

(Fonte: SM)