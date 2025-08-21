Intervistato da Sport Mediaset, Cristian Chivu ha parlato dell'emozione per l'esordio a San Siro da nuovo allenatore dell'Inter. "Non parlo delle mie emozioni, sono bravo a nasconderle e a non averle (ride, ndr) - le parole del neo tecnico nerazzurro a Sportmediaset -. Ovvio che allenare la squadra dove ho trascorso un sacco di tempo, vincendo tanto, mi dia qualcosina in più".

"Sono sicuro che il senso di responsabilità che ho per il mio lavoro riuscirà a nascondere le mie emozioni. Noi cerchiamo di mantenere la stessa mentalità, la stessa percezione rispetto all'importanza di essere un giocatore dell'Inter. Ci sono aspettative, passione e amore. Bonny? È un ragazzo puro, che ha voglia di migliorarsi e che si trova in una reltà importante. Stare vicino a dei grandi campioni aiuta a crescere in fretta".