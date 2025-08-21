Intervistato da Sport Mediaset, Cristian Chivu ha parlato dell'emozione per l'esordio a San Siro da nuovo allenatore dell'Inter. "Non parlo delle mie emozioni, sono bravo a nasconderle e a non averle (ride, ndr) - le parole del neo tecnico nerazzurro a Sportmediaset -. Ovvio che allenare la squadra dove ho trascorso un sacco di tempo, vincendo tanto, mi dia qualcosina in più".
Chivu: “Cerchiamo di mantenere la stessa mentalità. Emozioni? Bravo a nasconderle. Bonny…”
"Sono sicuro che il senso di responsabilità che ho per il mio lavoro riuscirà a nascondere le mie emozioni. Noi cerchiamo di mantenere la stessa mentalità, la stessa percezione rispetto all'importanza di essere un giocatore dell'Inter. Ci sono aspettative, passione e amore. Bonny? È un ragazzo puro, che ha voglia di migliorarsi e che si trova in una reltà importante. Stare vicino a dei grandi campioni aiuta a crescere in fretta".
(SportMediaset)
