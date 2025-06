Le dichiarazioni rilasciate al termine della sfida del Rose Bowl Stadium di Los Angeles contro i messicani del Monterrey

Alessandro De Felice Redattore 18 giugno 2025 (modifica il 18 giugno 2025 | 05:19)

Al termine di Monterrey-Inter, gara d’esordio del Gruppo E del Mondiale per Club, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN analizzando la prestazione della squadra nerazzurra.

Ecco le dichiarazioni del tecnico :

"Abbiamo fatto un buon primo tempo, anche se siamo andati sotto. Li abbiamo messi in difficoltà con le rotazioni. Potevamo attaccare meglio la linea e non farci beccare in fuorigioco. Nel secondo tempo siamo stati più lenti nel palleggio, abbiamo creato occasioni, ci è mancata cattiveria sotto porta".

Non è mancato coraggio:

"Capisco i tempi e le letture. Abbiamo rischiato le transizioni dove loro erano molto bravi. Verticalità e giro palla veloce ci sono mancati. I ragazzi hanno dato il massimo".

Mkhitaryan sotto punta:

"Bisogna avere avere sempre più soluzioni ed essere pronti alle prossime partite".

Luis Henrique:

"Può fare meglio, ma non è in condizione e ha fatto solo 2 allenamenti con noi. Non mi è dispiaciuto, ha personalità, buone tecnica e coraggio nel 1vs1".

Seba Esposito:

"In linea con tutta la squadra. Non era facile giocare con un blocco basso che poi ti lasciava in fuorigioco. Ha fatto una buona prestazione".