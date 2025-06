La partita di Pio, l'ingresso di Sucic? Sono contento per lui e per loro. Per tutta la squadra perché cercano di dare il massimo, di aiutare la squadra dando il meglio che hanno in questo momento. Potrei parlare di tutti, uno per uno, individualmente. Potrei parlare di Mkhitaryan, che oggi ha fatto una partita mostruosa. Potrei parlare di tutti quelli che si sono calati subito in quella che è la realtà di questa competizione e soprattutto di quello che è stata questa partita. Sono stra felice per tutto il gruppo anche per quelli che oggi non hanno avuto la possibilità di subentrare", ha aggiunto.