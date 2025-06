"Io mi concentro sulle cose che sappiamo fare e che possono mettere in difficoltà l’avversario. Mi concentro sulla tenuta fisica e mentale perché non dimentichiamoci che questi ragazzi vengono da nove mesi di battaglie, di partite ogni tre giorni e non è mai semplice poi a fine giugno affrontare questo tipo di partite. Però vedo carattere e anche orgoglio da parte loro e mi fa piacere perché ho visto giorni di allenamenti fatti con intensità ed energia, con quello che loro hanno ed è rimasto dentro perché anche se non è tanto cercano di fare il massimo e di aggiungere qualcosa in più".

"Pio l'ho ritrovato più maturo, l’ho conosciuto ragazzino, nell’U14, aveva 13 anni e mezzo e siamo cresciuti praticamente insieme. Poi ho avuto il piacere di allenarlo in Primavera dove è diventato il mio capitano e ha fatto anche la differenza a fine stagione, ha fatto la differenza da capitano. Poi ha fatto due stagioni meravigliose in Serie B dove è maturato calcisticamente e umanamente. Mi fa piacere rivederlo, lo vedo sempre più motivato e sul pezzo. Sono due giorni che si allena. Torna dal piccolo problema al ginocchio, io non vedo l’ora di vederlo in campo".

"È uno dei leader di questo gruppo e si vede. Anche se non è con noi in campo, il suo modo di fare, di essere nel gruppo mi fa piacere perché lo vedo sempre coinvolto. È un po’ preoccupato per l’infortunio, sta cercando di riprendersi al meglio. Per quanto riguarda le voci di mercato non ho fatto in tempo a parlare con lui e non so cosa sia vero o no. Quello che vedo è che la sua massima partecipazione nel gruppo e nel torneo. Sta cercando di recuperare prima possibile per mettersi a disposizione della squadra".