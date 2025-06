Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia di Inter-Fluminense, Cristian Chivu ha parlato così anche degli infortunati

Matteo Pifferi Redattore 29 giugno - 23:59

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia di Inter-Fluminense, Cristian Chivu ha parlato così: "Abbiamo tanta voglia di passare il turno, nella fase a gironi abbiamo dato il massimo. L'obiettivo è di passare il turno, far di tutto per provarci per andare avanti"

Esposito e Thuram come stanno?

"Thuram è migliorato, è stato in gruppo. Mi ha fatto piacere rivederlo sorridere, l'ho visto stare in mezzo al gruppo ad allenarsi. Ha fatto due allenamenti con buona intensità, Pio invece non ci sarà, ha avvertito un fastidio al flessore, abbiamo deciso di gestirlo"

Che squadra è il Fluminense?

"Sarà più o meno simile alla partita col River Plate, dovremo essere pronti a far tutto, accettare il palleggio, provare a pareggiare la loro intensità come fatto col River. Hanno anche loro l'ambizione di passare il turno, hanno esperienza e qualità"

Frattesi è tornato in Italia

"Mi dispiace un sacco, si era messo a disposizione, ha fatto di tutto per rientrare. Sembrava che le cose andassero nella maniera giusta per il suo rientro in gruppo ma avverte ancora fastidio. Deve fare qualche accertamento in più, era inutile aspettare e vedere cosa sarebbe successo"

Quanto sarebbe importante andare avanti in questo Mondiale

"Siamo qua e abbiamo l'obiettivo di far di tutto per arrivare fino in fondo se possibile. Ci sono anche gli altri e c'è la loro qualità, abbiamo accettato il fatto che bisogna fare sforzi importanti anche se siamo a fine stagione. Abbiamo voglia e ambizione per andare avanti"