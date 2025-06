L'Inter è arrivata a Los Angeles, dove nei prossimi giorni inizierà il Mondiale per Club con l'esordio contro il Monterrey. Il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu, non vede l'ora di esordire alla guida della squadra nerazzurra.

"In realtà, è proprio la competizione a renderla qualcosa di speciale. Non è solo lo stadio. Il Rose Bowl, come sappiamo, è qualcosa di unico, non solo per gli americani, ma per tutti.