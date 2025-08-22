Mercato, obiettivi e non solo. Sono diversi gli argomenti affrontati da Cristian Chivu intervistato da Dazn. Il tecnico parte dal ritiro estivo: "Sono state 3 settimane di lavoro, le partite per me sono state importanti quanto gli allenamenti, tutta la fatica e tutto il lavoro che abbiamo messo in campo nel così detto ritiro estivo. Sono stati giorni di lavoro sodo e ho visto delle belle cose, così come ho visto cose non fatte bene, ma ci sta, all'inizio è sempre più difficile trovare la gamba fresca e la lucidità in un periodo in cui si lavora tanto. Quello che mi ha fatto piacere è che problemi seri e infortuni non ne abbiamo avuti. Non abbiamo mai guardato i risultati, ma solo dare minutaggio ai giocatori per mantenerli tutti allo stesso livello per vedere le idee e i principi che abbiamo cercato di trasmettere in questo periodo".