Come sta e quanto vi è mancato Thuram?
"Umanamente ci è mancato tanto perché abbiamo perso un bravissimo ragazzo oltre all'attaccante che ci serviva in queste partite ogni tre giorni. Purtroppo non era a disposizione, ci ha messo un po' di più delle aspettative, siamo felici di rivederlo coi compagni. Poi è ancora da valutare quanto e se ne ha qualcosa. Ha pochi allenamenti col gruppo, lo abbiamo gestito gradualmente. Abbiamo questa cura particolare di non forzare, è stato fermo un mese, è andato giù di condizione".
Contento del post Napoli?
"Ho visto la voglia di reagire, di prendersi la sconfitta di Napoli come un episodio, come una cosa che capita durante la stagione. La cosa importante è come reagisci. Dopo 3 giorni abbiamo giocato con la Fiorentina, poi a Verona, la reazione c'è stata ed è quello che avevamo chiesto. Ora vogliamo vedere continuità".
Turnover necessità?
"Non parlo mai di turnover perché non esiste. Esistono 11 giocatori che scendono in campo e devono fare il meglio".
Cambiare è una necessità?
"Dipende dall'avversario, dallo stato d'animo dei giocatori, dalla condizione, dall'energia fisica e mentale".
© RIPRODUZIONE RISERVATA