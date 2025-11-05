"Umanamente ci è mancato tanto perché abbiamo perso un bravissimo ragazzo oltre all'attaccante che ci serviva in queste partite ogni tre giorni. Purtroppo non era a disposizione, ci ha messo un po' di più delle aspettative, siamo felici di rivederlo coi compagni. Poi è ancora da valutare quanto e se ne ha qualcosa. Ha pochi allenamenti col gruppo, lo abbiamo gestito gradualmente. Abbiamo questa cura particolare di non forzare, è stato fermo un mese, è andato giù di condizione".