«La Serie A non è mai semplice a prescindere dall'avversario che affronti. I ragazzi si sono calati subito nella difficoltà della partita per mettere in difficoltà la pressione di una squadra forte come la Juve. In questa realtà di mettere l'anima, il cuore e la testa e capire i momenti della partita. A me fa piacere che in due partite e mezzo, secondo tempo con l'Inter, Firenze e anche oggi non abbiamo subito gol ed è frutto del lavoro di tutto il gruppo che sta facendo tante cose belle. Dieci anni che non battevamo la Juve? Felici per i tifosi, ma pensavamo all'importanza della classifica. Dobbiamo ancora giocare altre cinque partite, dobbiamo fare altri punti per essere sicuri di rimanere in Serie A», ha aggiunto l'ex difensore nerazzurro.