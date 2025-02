Cobolli Gigli: “Da anti-interista devo ammettere che l’Inter è forte. Guai a…”

Intervistato da Virgilio, l'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ha commentato la vittoria della squadra di Motta contro l'Inter. "Devo dire che avevamo bisogno più noi dell’Inter di un successo. La difficile convivenza tra le idee di Motta e la squadra sta cominciando a dare risultati importanti. Alcuni giocatori che stavano rendendo al di sotto delle aspettative stanno crescendo e mi riferisco a Koopmeiners e Douglas Luiz per come l’abbiamo visto in Champions. Manca ancora qualcosa: la vittoria non viene ancora vista come un fatto costante ma episodico. Resta qualche problema a centrocampo mentre l’attacco è destinato a far meglio”.