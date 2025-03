A Sky Sport, Matteo Cocchi ha parlato così dopo l’esordio in Champions League in Inter-Feyenoord di questa sera

A Sky Sport, Matteo Cocchi ha parlato così dopo l’esordio in Champions League in Inter-Feyenoord:

Non vado lontano come riferimenti, in casa c’è Dimarco, penso il migliore al mondo in questo momento, mi ispiro a lui e cerco di rubargli le qualità migliori.